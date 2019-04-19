Выборы2019

Выборы

16:26 19.04.2019

Колонна сторонников Порошенко прибыла к НСК "Олимпийский"

1 мин читать
Колонна сторонников Порошенко прибыла к НСК "Олимпийский"

Колонна активистов и сторонников действующего президенты Украины Петра Порошенко подошла к НСК "Олимпийский" на котором состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 15:55 пятницы "глава" колонны начала проходить кордон правоохранителей на ул.Еспланадная. Участников акции попросили убрать всю символику партий и организаций и разрешили проносить лишь флаги Украины без древка.

На остальных входах на стадион уже начинают собираться желающие попасть на дебаты.

Правоохранители пропускают людей на подходы к стадиону, предварительно проводя поверхностный досмотр сумок.

На Троицкой площади перед стадионом на данный момент находится не более 500 людей, значительное количество из которых журналисты.

Теги: #дебаты #порошенко #олимпийский #активисты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:09 19.04.2019
Жданов: НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов

Жданов: НСК "Олимпийский" готов к проведению дебатов

15:48 19.04.2019
Порошенко верит, что Украина пройдет точку невозврата и станет членом ЕС

Порошенко верит, что Украина пройдет точку невозврата и станет членом ЕС

15:30 19.04.2019
Участники акции в поддержку Порошенко направились к "Олимпийскому"

Участники акции в поддержку Порошенко направились к "Олимпийскому"

15:28 19.04.2019
Ведущая ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов будут модерировать дебаты на "Олимпийском"

Ведущая ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов будут модерировать дебаты на "Олимпийском"

15:25 19.04.2019
Телеканал UA: Перший в 18:50 начнет прямой эфир с трансляцией с "Олимпийского", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

Телеканал UA: Перший в 18:50 начнет прямой эфир с трансляцией с "Олимпийского", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

15:17 19.04.2019
Телеканал UA: Перший в 18:50 начнет прямую трансляцию с НСК "Олимпийский"

Телеканал UA: Перший в 18:50 начнет прямую трансляцию с НСК "Олимпийский"

15:11 19.04.2019
В центре Киева собираются участники акции для совместного похода на "Олимпийский", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

В центре Киева собираются участники акции для совместного похода на "Олимпийский", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

15:00 19.04.2019
На Майдане Независимости в Киеве проходит митинг в поддержку Порошенко

На Майдане Независимости в Киеве проходит митинг в поддержку Порошенко

14:58 19.04.2019
Порошенко внес изменения в состав комиссии по вопросам гражданства

Порошенко внес изменения в состав комиссии по вопросам гражданства

14:52 19.04.2019
В центре Киева собираются участники акции для совместного похода на "Олимпийский", где пройдут дебаты

В центре Киева собираются участники акции для совместного похода на "Олимпийский", где пройдут дебаты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ведущая ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов будут модерировать дебаты на "Олимпийском"

Порошенко просит украинцев поддержать его на выборах президента, но примет любой выбор

В штабе Зеленского не поддерживают предложение штаба Порошенко провести дебаты на "Олимпийском" в рабочее время

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

ПОСЛЕДНЕЕ

Телеканал "112.Украина" в день голосования объявит результаты еще одного экзит-пола выборов президента Украины

В харьковскую полицию поступило 58 сообщений в связи с выборами, 10 из них - за минувшие сутки

Более половины участковых комиссий уже получили бюллетени для голосования во втором туре президентских выборов – Слипачук

В "Опоре" призывают всех членов избиркомов работать в день выборов без саботажа

Полиция обеспечит безопасность международных наблюдателей и журналистов 21 апреля – советник главы МВД

Полиция взяла под охрану все окружкомы, бюллетени будут завезены на все участки до конца пятницы - МВД

В "Опоре" считают целесообразным законодательно разрешить украинцам менять место голосования на постоянной основе

В Киеве на трех станциях метро ограничено движение в связи с дебатами на НСК "Олимпийский"

По заказу канала 1+1 в день выборов президента будут представлены результаты экзит-пола

В суд поступил иск журналиста Дубинского о запрете чиновникам выезжать за границу в течение года после выборов

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА