Колонна сторонников Порошенко прибыла к НСК "Олимпийский"

Колонна активистов и сторонников действующего президенты Украины Петра Порошенко подошла к НСК "Олимпийский" на котором состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 15:55 пятницы "глава" колонны начала проходить кордон правоохранителей на ул.Еспланадная. Участников акции попросили убрать всю символику партий и организаций и разрешили проносить лишь флаги Украины без древка.

На остальных входах на стадион уже начинают собираться желающие попасть на дебаты.

Правоохранители пропускают людей на подходы к стадиону, предварительно проводя поверхностный досмотр сумок.

На Троицкой площади перед стадионом на данный момент находится не более 500 людей, значительное количество из которых журналисты.