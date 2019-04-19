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Выборы

15:28 19.04.2019

Ведущая ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов будут модерировать дебаты на "Олимпийском"

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Ведущая ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов будут модерировать дебаты на "Олимпийском"

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины - Петром Порошенко и Владимиром Зеленским - на НСК "Олимпийский" в 19 апреля будут вести ведущая канала ICTV Елена Фроляк и глава правления "Громадське радио" Андрей Куликов.

Как сообщил в выпуске "Фактов" на канале ICTV ведущий Петр Демьянчук, кандидатуру Е.Фроляк утвердили оба кандидата на пост президента, однако она будет модератором на сцене В.Зеленского.

В свою очередь сайт "Громадське радио" сообщает, что еще одним модератором дебатов стал журналист А.Куликов.

"Главу правления ОО "Громадське радио" ведущего Андрея Куликова пригласили стать модератором дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые должны состояться на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00… Андрей Куликов согласился модерировать дебаты " – сказано в сообщении.

Отмечается, что приглашение А.Куликову поступило со стороны команды П.Порошенко.

Как сообщалось, предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" (Киев) в 19:00 19 апреля.

Теги: #дебаты #олимпийский #андрей_куликов #елена_фроляк
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