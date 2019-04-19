"Опора" фиксирует случаи централизованного подвоза избирателей на дебаты в Киев

В гражданской сети "Опора" фиксируют случаи централизованной транспортировки избирателей из регионов в Киев на дебаты кандидатов в президенты Украины, но отмечают, что это не будет нарушением, если доставка граждан оплачена из избирательных фондов.

"На уровне Ивано-Франковской области мы проверили две райгосадминистрации. Действительно точкой входа по транспортировке избирателей в столицу были должностные лица", - сообщил аналитик организации Александр Клюжев на пресс-конференции в пятницу в Киеве по итогам по итогам наблюдения за процессом выборов президента Украины накануне второго тура голосования.

Вместе с тем он отметил, что во время проверки, которую наблюдатели сети "Опора" могли провести на правах граждан, не удалось выяснить источники финансировании этих поездок либо планы привлечь этих людей к поддержке того или иного кандидата.

"Говорить о массовости пока мы не можем, потому что информация очень оперативно поступает. Мы уже видим по столице, что прибывают люди из регионов. Думаю, что после дня голосования мы сможем оценить тот опыт, которые сейчас происходит в Киеве", - сказал аналитик.

В свою очередь глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в качестве примера привела свои наблюдения, согласно которым возле гостиницы "Днипро" в центре Киева стоят автобусы с номерными знаками Запорожской области.

"С одной стороны – ничего в этом криминального нет, если это "а" - было проплачено из избирательного фонда кандидата, "б" - если там были привлечены должностные лица, они не находились в это время на рабочем месте или не злоупотребляли служебными полномочиями", - пояснила она.

О.Айвазовская добавила, что факт мобилизации граждан для поездки в Киев на дебаты имел место, теперь необходима информация о том, каким образом это было оплачено и едут ли избиратели в Киев по собственному желанию.