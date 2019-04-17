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10:52 17.04.2019

Штаб Порошенко собирает автопробег в поддержку своего кандидата

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Штаб Порошенко собирает автопробег в поддержку своего кандидата

Предвыборный штаб Петра Порошенко предлагает устроить 19 апреля, в день дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским автопробег.

В Facebook создано соответствующее событие, которое запланировано на 16:00 – 22:00.

"Автопробег в поддержку президента Петра Порошенко отправляется из каждого областного центра в Киев. Приезжай сам и привози друзей на дебаты, которые состоятся на НСК "Олимпийский", - говорится в сообщении.

Для участия организаторы также просят заполнить анкету.

"Давайте покажем Украине, что нас много. Давайте покажем, что мы сплочены и мобильные. Что нам небезразлична судьба страны, и поэтому мы выбираем проукраинского президента", - добавили организаторы.

Теги: #автопробег #дебаты #порошенко
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