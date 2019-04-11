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20:25 11.04.2019

Экс-участник "Квартала 95" заявил, что Зеленский не употреблял наркотики

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Экс-участник "Квартала 95" заявил, что Зеленский не употреблял наркотики

Бывший участник студии "Квартал 95", актер Денис Манжосов заявил, что не видел, чтобы кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский употреблял наркотики.

Д.Манжосов в эфире телеканала "Прямой" в четверг в ответ на вопрос ведущего о том, видел ли он или слышал о том, что о В.Зеленский употреблял наркотические вещества, сказал: "Я говорю Вам, что это неправда… Это глупость, высосанная из пальца… Это неправда".

Экс-участник "Квартала 95" также спросил: "Это мировой стандарт, что президент должен сдавать анализы?"

Говоря о своих намерениях провести ранее анонсированную в этот день пресс-конференцию, Д.Манжосов отметил, что в последние недели ему звонит много журналистов, и все "хотят слышать от него всевозможные гадости, всевозможные провокации в сторону его детского товарища" и творческого коллектива.

"Скажу вам честно: сегодняшнюю конференцию, которую я собирал – я собирал ради одного: чтобы глаза в глаза донести людям, корреспондентам, что, несмотря на то, что произошло межу нами много лет назад, ни в коем случае не может быть такого, чтобы я говорил что-то плохое в сторону своих детских, юношеских товарищей", - пояснил экс-участник "Квартала 95".

Вместе с тем, по его словам, он вынужден был покинуть пресс-конференцию до ее начала, так как от организаторов поступило сообщение о минировании здания и о возможных провокациях. Д.Манжосов извинился перед СМИ, которые прибыли на несостоявшуюся пресс-конференцию.

Он также опроверг информацию о том, что ему якобы за что-то дали деньги, и заявил, что ему никто не угрожал.

"Несмотря на то, что на данный момент я не принимаю стороны Владимира Зеленского в этой кандидатской программе – у меня на то есть свои личные взгляды, свое образование, которое говорит о том, что Володя может быть президентом в любое время, но, на мой взгляд, в эти жаркие дни для нашей страны – не этот день для него. Это моя позиция, и на эту позицию очень сильно накинулись", - сказал актер.

Как сообщалось, анонсированная на 15:00 четверга пресс-конференция одного из основателей студии "Квартал 95" Дениса Манжосова на тему "ЗаЗЕркалье – как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии "95 Квартал" Владимира Зеленского и Дениса Манжосова" не состоялась.

"К сожалению, спикера не будет. Организаторы сообщили нам, что господин Манжосов прибыл в зал где-то за час до пресс-конференции, его видели некоторые журналисты и одна из наших работниц. Потом он вышел во двор перекурить, позднее сел в такси или какую-то другую машину и уехал. Организаторы пресс-конференции, которые арендовали у нас зал на час, не могут с ним связаться", - сообщил журналистам директор информационного агентства "Украинские новости" Денис Иванеско.

Также в период времени, отведенный на проведение мероприятия, поступил анонимный звонок о якобы минировании "Украинских новостей", но, по словам Д.Иванеско, это никак не повлияло на работу СМИ и его пресс-центра.

Позже интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на организаторов мероприятия сообщила, что Д.Манжосов бежал со своей пресс-конференции якобы из-за угрозы.

В 1997 году Д.Манжосов вместе с В.Зеленским были одними из создателей команды КВН "95-й квартал". В 2002 году на базе команды была создана "Студия Квартал 95". В начале 2013 года из-за, как писали СМИ, конфликта с коллегами Д.Манжосов прекратил участие в "Квартале 95".

Теги: #зеленский #наркотики
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