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19:15 11.04.2019

Волкер: США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины

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Волкер: США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины

США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины, но выступают за соблюдение принципов, заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы приветствуем украинский народ с успешным проведением первого тура выборов президента. Желаем вам успехов в проведении второго тура президентских выборов, а также парламентских осенью. Традиционно США не высказывают поддержку ни одному из кандидатов на выборах, впрочем, выступают за соблюдение принципов", - сказал К.Волкер в своем видео-обращении на Киевском форуме по безопасности в четверг.

По его словам, США поддерживают Украину в развитии основ демократии, в экономических реформах, в борьбе против коррупции и развитии сильного суверенного безопасного государства.

Говоря о вопросах безопасности, К.Волкер подчеркнул необходимость выполнения Минских договоренностей.

"По нашему четкому убеждению, Минские соглашения должны быть в полной мере реализованы. До сих пор Россия не проявляла желания это сделать. Но мы и дальше готовы к участию, к тому, чтобы сделать все возможное для содействия переговорам, введению миротворцев, чтобы помочь жителям востока Украины вернуться к мирной жизни ", - подчеркнул представитель США.

Он заявил, что США стремятся к проведению переговоров, которые восстановят суверенитет и территориальную целостность Украины в соответствии с Минскими договоренностями.

"Следует также осуществить политические шаги в рамках Минских соглашений. Украина сделала много в этом направлении. И если удастся создать необходимые условия безопасности, мы будем иметь возможность двигаться в таком направлении ", - подытожил К.Волкер.

Теги: #сша #кандидаты #украина #волкер #выборы
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