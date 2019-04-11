Выборы2019

Выборы

17:24 11.04.2019

Тимошенко советует новому президенту и его команде провести полный аудит в Украине

2 мин читать
Тимошенко советует новому президенту и его команде провести полный аудит в Украине

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко советует новой команде, которая может придти к власти в результате выборов президента Украины, провести аудит имущества и средств, выведенных из государственной собственности за прошедшие годы, с целью выявления незаконно отчужденных активов.

"Я верю в то, что если президент поменяется, а это так выглядит, то никто не останется без ответственности… И поэтому я советую новому президенту разобраться с каждой молекулой и атомом, которые у Украины забрали за пять лет", – сказала Ю.Тимошенко на Киевском форуме по безопасности в четверг.

Она подчеркнула, что "с удовольствием поможет" в проведении такого аудита, "потому что знает "эти места, эти клондайки, как никто".

"Если только эта власть будет передана мирно. А (если – ИФ) по договорняку никто ни за что не будет отвечать, и никто ничего не откроет обществу, и не привлекут к уголовной ответственности - это будет означать начало конца уже новой власти", - выразила мнение Ю.Тимошенко.

Политик подчеркнула, что не поддерживает ни одного, ни второго кандидата на пост президенты Украины, которые прошли во второй тур выборов.

"К сожалению, никто из кандидатов, которые вышли во второй тур, не смогут противостоять тем вызовам, проблемам, которые сейчас есть перед Украиной... Наша команда не поддерживает ни одного кандидата, люди сегодня должны определится так, как им подсказывает сердце", - сказала она журналистам в кулуарах форума.

Говоря о перспективах объединения, Ю.Тимошенко пояснила: "О каких объединениях может идти речь? Мы не объединяемся с лицами - новыми или старыми, с фамилиями. Наша робота вокруг того, чтобы был реализован новый курс Украины, а это означает полную перестройку нашей жизни в пользу каждого, кто живет на нашей родной земле. Вокруг этого мы готовы вести дискуссии".

Теги: #аудит #тимошенко #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:35 11.04.2019
Подозреваемый экс-нардеп Крючков будет экстрадирован в Украину на следующей неделе

Подозреваемый экс-нардеп Крючков будет экстрадирован в Украину на следующей неделе

18:28 11.04.2019
Украина и США ждут, что голосование 21 апреля пройдет мирно и конкурентно – посол Йованович

Украина и США ждут, что голосование 21 апреля пройдет мирно и конкурентно – посол Йованович

18:24 11.04.2019
Восемь украинских военных получили ранения с начала суток на Донбассе из-за обстрелов боевиков

Восемь украинских военных получили ранения с начала суток на Донбассе из-за обстрелов боевиков

18:16 11.04.2019
Украина еще не готова к членству в НАТО, но и Альянс не готов принять Украину

Украина еще не готова к членству в НАТО, но и Альянс не готов принять Украину

17:35 11.04.2019
"Метинвест" в январе сократил выручку на 7% к декабрю, но нарастил EBITDA на 22,3%

"Метинвест" в январе сократил выручку на 7% к декабрю, но нарастил EBITDA на 22,3%

17:30 11.04.2019
Тимошенко советует новому президенту и его команде провести полный аудит в Украине, с удовольствием готова помочь в этом

Тимошенко советует новому президенту и его команде провести полный аудит в Украине, с удовольствием готова помочь в этом

17:22 11.04.2019
В названиях медицинских профессий мужчин появятся "акушер", "санитар" и "медбрат" –

В названиях медицинских профессий мужчин появятся "акушер", "санитар" и "медбрат" –

16:58 11.04.2019
На закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2019г предусмотрено 11,5 млрд грн

На закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2019г предусмотрено 11,5 млрд грн

16:51 11.04.2019
Пики выплат по госдолгу Украины в 2019г приходятся на май и сентябрь

Пики выплат по госдолгу Украины в 2019г приходятся на май и сентябрь

16:42 11.04.2019
Киев в 2019г направит более 100 млн грн на реставрацию сооружения фуникулера

Киев в 2019г направит более 100 млн грн на реставрацию сооружения фуникулера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Манжосов объяснил, почему уехал с пресс-конференции, где обещал рассказать про Зеленского - СМИ

ЦИК приняла постановление о передаче окружным избирательным комиссиям бюллетеней для проведения второго тура

Сыроид ратует за принятие закона о президенте Украины, Парубий – поддерживает идею

Пресс-конференция бывшего участника "Квартала 95" Манжосова не состоялась, он исчез

"Развязка очень неожиданная": Порошенко сравнил кампанию Зеленского с известным фильмом

Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата в президенты Зеленского

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" намерены добиваться регистрации постановления о самороспуске Рады через суд

В БПП утверждают, что распустить Раду сразу после президентских выборов невозможно, подтверждения развала коалиции нет

В штабе Зеленского заявляют, что не имеют договоренностей с Аваковым

Дебаты между кандидатами в президенты состоятся 19 апреля на стадионе, заявляют в штабе Зеленского

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА