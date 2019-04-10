КИУ нашел 272 подозрительных взноса в финотчетах кандидатов

Комитет избирателей Украины (КИУ) при анализе промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины обнаружил 272 подозрительных денежных взноса, сделанных гражданами в избирательные фонды кандидатов.

"Взносы были на одинаковую сумму - от 145 до 149 тыс. грн. То есть, совокупно таким образом граждане внесли кандидатам более 39 млн грн.", - сообщила пресс-служба КИУ в Фейсбук.

Отмечается, что подозрительные взносы были сделаны в пользу 11 кандидатов в президенты: Анатолия Гриценко, Юрия Бойко, Руслана Кошулинского, Евгения Мураева, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Александра Вилкула, Ольги Богомолец, Владимира Зеленского, Сергея Таруты, Виктора Кривенко.

"Больше всего таких взносов поступило в избирательные фонды А.Гриценко и Ю.Бойко. Так, физические лица перечисляли в избирательный фонд А.Гриценко средства в одинаковом размере 145-149 тыс. грн. - 97 раз, Ю.Бойко - 83 раза. Р.Кошулинський получил от граждан 32 подозрительных денежных взноса размером 145-149 тыс. грн., В.Скоцик - 15, Е.Мураев - 11, В.Наливайченко - 9, А.Вилкул - 8, О.Богомолец - 7, В.Зеленский - 4, С.Тарута - 4, В.Кривенко - 2", - рассказали в КИУ.

В комитете пояснили, что суммы взносов по 145-149 тыс. грн. не являются случайными. Именно таким образом физические лица могут избегать специальной финансовой проверки. Ведь сумма денежного взноса, равна или превышает 150 тыс. грн. подлежит обязательному финансовому мониторингу. Тогда как суммы близкие, но все же меньше 150 тыс. грн. такому мониторингу не подлежат.

"Формально физлица и кандидаты не нарушают избирательное законодательство, предоставляя и получая такие взносы, однако эта ситуация свидетельствует о непрозрачности происхождения средств для финансирования избирательной кампании. В частности, может иметь место ситуация, когда финансовая операция (взнос в пользу кандидата) не соответствует финансовому состоянию взносчика", - подчеркнули в КИУ.

По мнению специалистов КИУ такие взносы должны стать основанием для дополнительного внутреннего мониторинга со стороны Государственной службы финансового мониторинга Украины.