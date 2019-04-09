Более 5 млн 760 тыс. грн предусмотрено на проведение дебатов в студии UA:Общественное – Аласания

Для проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины в студии UA:Общественное предусмотрено 5 млн 767 тыс. грн (без НДС), сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

"Дебаты 60 минут, на телевидении и радио, где их тоже транслируют. Смета уже есть, общая сумма без НДС 5 млн 767 тыс. грн, если появятся оба кандидата. Это включает студию, камеры, трансляцию", - рассказал З.Аласания на брифинге во вторник в Киеве.