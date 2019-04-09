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07:06 09.04.2019

Порошенко: я готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля

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Порошенко: я готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля.

"Я точно буду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го (апреля – ИФ) и сделаю все возможное, что от меня зависит… Я буду, чтобы у вас было право – ключевое право демократии – голосовать после того, как вы получите полную информацию, а не только виртуальный сценарий, который написан политтехнологами", - сказал П.Порошенко в программе "Свобода слова" в понедельник в эфире телеканала ICTV.

Как ранее сообщалось, согласно закону дебаты кандидатов в президенты, вышедшие во второй тур выборов, должны пройти 19 апреля на Общественном телевидении.

В то же время, П.Порошенко принял вызов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского провести дебаты на НСК "Олимпийский" и предложил встретиться на стадионе 14 апреля.

В свою очередь В.Зеленский заявил, что его дебаты с П.Порошенко состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Теги: #дебаты #порошенко
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