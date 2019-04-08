Дебаты на "Олимпийском" обойдутся в 6 млн грн - Аласания

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявляет, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может стоить ориентировочно 6 миллионов гривень, сообщает "Украинская правда" в понедельник.

"Основные вещи - это аренда стадиона. Его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы все это устроить и построить там сцену. Далее зависит от самих сцен, где будет их расположение, какие экраны там будут, освещение, озвучивание и так далее. Вместе все это потянуло примерно на 6 млн", - рассказал З.Аласания.

Вместе с тем, он отметил, что, если будет доказано, что дебаты на стадионе - это политическая агитация, то придется еще платить телеканалам за трансляцию. "Это отдельные суммы, которые я посчитать не могу. В ЦИК лежат эти прайсы, они неизменны уже и дополнительно это может быть еще 6 миллионов", - сказал глава НОТУ.

Он добавил, что если один из кандидатов на дебаты не явится, то сумма может несколько уменьшиться, но время на дебаты все равно придется потратить, поэтому как таковой экономии не получится.

На вопрос о вероятной продаже билетов на дебаты кандидатов в президенты З.Аласания ответил, что сама идея выглядит смешно, но теоретически это мог бы делать стадион.