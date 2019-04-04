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Выборы

20:03 04.04.2019

ЦИК: Любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре

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ЦИК: Любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре

Центральная избирательная комиссия разъяснила особенности проведения предвыборной агитации кандидатов в президенты Украины, в том числе в формате теледебатов, перед вторым туром выборов.

Отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК напомнил, что по состоянию на 4 апреля Центризбирком не установил результаты голосования в день выборов президента Украины 31 марта.

"До установления Центральной избирательной комиссией результатов голосования в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований закона ("О выборах президента Украины - ИФ). Дискуссии между субъектами избирательного процесса о месте и условиях проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация", - подчеркивают в ЦИК.

Центральная избирательная комиссия обращает внимание, что агитация перед повторным голосованием начинается со дня, следующего после назначения повторного голосования и заканчивается в 24.00 последней пятницы перед днем повторного голосования.

Комиссия призывает всех субъектов избирательного процесса, телерадиокомпании, общественные организации и экспертов на данном этапе не манипулировать общественным мнением относительно проведения теледебатов.

В ЦИК также указали, что, согласно закону о выборах президента, теледебаты проводятся между кандидатами на пост президента Украины, внесенными в избирательный бюллетень для повторного голосования (в случае назначения такового Центризбиркомом).

В соответствии с законом, теледебаты за счет средств государственного бюджета Украины проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19.00 и 22.00 в прямом эфире, продолжительность - не менее 60 минут.

Согласно постановлению ЦИК от 5 мая 2014 года, местом их проведения является местонахождение Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Теледебаты проводятся в студии, оформление которой не может содержать агитационных материалов в пользу любого из кандидатов. Не допускается участие в теледебатах доверенных лиц или других представителей кандидатов, а также трансляция предварительно подготовленного видеоматериала о кандидате, использование агитационных и других материалов о кандидате.

"Центральная избирательная комиссия обеспечит проведение теледебатов, а Национальная общественная телерадиокомпания Украины организует их проведение в соответствии с требованиями законодательства", - заверили в ЦИК.

Вместе с тем, кандидаты на пост президента имеют право проведения предвыборной агитации в других ее формах, но исключительно за счет средств избирательного фонда кандидата.

Закон о выборах президента регламентирует право телеорганизациям организовывать теледебаты между кандидатами на пост президента как цикл передач. Телерадиоорганизация может создать только один цикл таких передач во время избирательного процесса. Такой цикл может транслироваться исключительно в прямом эфире. Теледебаты в таком формате могут проводиться за счет средств избирательных фондов кандидатов в сроки, предусмотренные законом для проведения предвыборной агитации, в промежутке между 19.00 и 22.00.

В ЦИК подчеркнули, что средство массовой информации, которое предоставило эфирное время кандидату на пост президента Украины, не может отказать в предоставлении эфирного времени на тех же условиях другому кандидату.

По итогам обработки 100% электронных протоколов, в первом туре выборов шоумен Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, действующий президент Украины Петр Порошенко - 15,95%.

Теги: #разъяснения #дебаты #цик
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