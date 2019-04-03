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11:57 03.04.2019

Гройсман о выборах: Украина доказала, что является демократической страной

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Гройсман о выборах: Украина доказала, что является демократической страной

Первый тур прошедших в Украине президентских выборов показал, что страна разделяет демократические ценности, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы себе и всему миру доказали, что мы являемся демократической страной", - сказал В.Гройсман, открывая заседание правительства в среду в Киеве.

Он отметил высокую явку на выборах. "Высокая явка – это следствие того, что мы любые изменения можем делать только вместе, посредством принятия ответственных решений, посредством своей собственной ответственности и ответственности миллионов людей", - подчеркнул премьер.

По его словам, граждане Украины выбирают не просто политиков, а свое будущее. "У нас достаточно высокая явка на этих выборах… и речь идет не только о том, что мы ходим на выборы, а речь идет о том, что мы выбираем не просто политиков, а мы выбираем свое будущее, к которому идем всю свою жизнь от самого рождения", - сказал В.Гройсман.

Теги: #гройсман #украина #выборы
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