Выборы2019

Выборы

19:48 02.04.2019

Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

1 мин читать
Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского заинтересована получить надежное большинство в парламенте для проведения предлагаемых ею реформ, и будет настаивать на принятии нового Избирательного кодекса.

"Парламентские выборы должны проходить по новому избирательному кодексу", - сказал член команды В.Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк во вторник на организованном "Бендукидзе free market центром" Free market road show.

Он отметил, что не видит сейчас желания парламента принимать этот документ, однако подчеркнул, что команда В.Зеленского будет настаивать на этом.

По словам А.Данилюка, до парламентских выборов приоритет будет отдан тем реформам, где можно показать быстрый результат, где президент имеет для этого полномочия. Среди них он назвал трансформацию судебной системы, реформу СБУ и антикоррупционных органов.

Теги: #зеленский #данилюк #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:11 02.04.2019
Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе

Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе

21:06 02.04.2019
Служба финансовых расследований может заработать и при сопротивлении парламента – экс-глава Минфина Данилюк

Служба финансовых расследований может заработать и при сопротивлении парламента – экс-глава Минфина Данилюк

21:03 02.04.2019
В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского

В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского

21:01 02.04.2019
В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского - заявление

В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского - заявление

19:55 02.04.2019
Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе – Данилюк

Команда Зеленского представит видение перезапуска судебной системы на следующей неделе – Данилюк

19:47 02.04.2019
Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

19:16 02.04.2019
ЦИК приняла бумажные протоколы от 14 окружкомов

ЦИК приняла бумажные протоколы от 14 окружкомов

18:51 02.04.2019
В соцсетях запустили флешмоб в поддержку дебатов между Зеленским и Порошенко

В соцсетях запустили флешмоб в поддержку дебатов между Зеленским и Порошенко

17:21 02.04.2019
Полиция открыла дело по факту фальсификации избирательных списков в Никополе

Полиция открыла дело по факту фальсификации избирательных списков в Никополе

16:57 02.04.2019
Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,25%, Порошенко 16,54%, Тимошенко 13,09% - итоги обработки 55,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,2%, Порошенко 16,64%, Тимошенко 13,08% по итогам обработки 50,36% протоколов – ЦИК

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратуру, СБУ и ГФС необходимо запустить заново с новыми людьми

Садовый: "Самопомич" пойдет на следующие выборы в Раду

Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

Зеленский готов к дебатам, но нужно дождаться объявления второго тура – советник штаба кандидата

Туск поздравил Порошенко с выходом во 2-й тур и назвал соблюдение демократических стандартов на выборах достижением президента Украины

Участники энергорынка затрудняются оценить политику Зеленского в секторе, надеются на сохранение либерализации и темпов реформ

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Тимошенко намерена сделать ставку на участии в парламентских выборах

Эффективность возможного президентства Зеленского будет зависеть от выборов в парламенте – Goldman Sachs

Тимошенко не стала призывать украинцев голосовать за Порошенко или Зеленского во втором туре выборов

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА