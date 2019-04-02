Команда Зеленского будет настаивать на принятии Избирательного кодекса до выборов в Раду - Данилюк

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского заинтересована получить надежное большинство в парламенте для проведения предлагаемых ею реформ, и будет настаивать на принятии нового Избирательного кодекса.

"Парламентские выборы должны проходить по новому избирательному кодексу", - сказал член команды В.Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк во вторник на организованном "Бендукидзе free market центром" Free market road show.

Он отметил, что не видит сейчас желания парламента принимать этот документ, однако подчеркнул, что команда В.Зеленского будет настаивать на этом.

По словам А.Данилюка, до парламентских выборов приоритет будет отдан тем реформам, где можно показать быстрый результат, где президент имеет для этого полномочия. Среди них он назвал трансформацию судебной системы, реформу СБУ и антикоррупционных органов.