Более 2,6тыс. сообщений о нарушениях на выборах поступили в полицию к полудню понедельника – МВД Украины

По состоянию на полдень понедельника, 1 апреля, в Национальную полицию Украины поступило 2605 сообщений о событиях и правонарушениях, связанных с нарушением избирательного законодательства начиная с 31 марта, сообщает пресс-служба МВД Украины.

В опубликованном на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук сообщении отмечается, что полиция открыла 61 уголовное производство, связанное с избирательным процессом.

В частности, больше всего производств открыты по статьям УК Украины "Фальсификация избирательных документов" (31), "Нарушение тайны голосования" (12), "Воспрепятствование осуществлению избирательного права" (6), "Террористический акт" (4) и "Заведомо ложное сообщение о заминировании" (4).