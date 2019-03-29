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08:30 29.03.2019

Тимошенко против возможного сотрудничества с Бойко

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Тимошенко против возможного сотрудничества с Бойко

Кандидат в президенты Украины, лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко не поддерживает идею возможного союза с "Оппозиционной платформой - За жизнь", чего не исключает лидер этой партии, кандидат в президенты Юрий Бойко.

"Перед выездом (в Москву - ИФ) скромно в каком-то контексте сказал Бойко, что он может с нами сотрудничать. Но я считаю, что это была спланированная провокация. Мы не поддерживаем таких союзов, таких союзов никогда не будет, мы за европейскую Украину", - сказала Ю.Тимошенко в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Также Ю.Тимошенко отметила, что Ю.Бойко и лидер движения "Украинский выбор - Право народа", члена партии "За жизнь" Виктор Медведчук "вылетели в Российскую Федерацию при закрытом воздушном пространстве".

"Президент Украины позволил Медведчуку и Бойко вылететь в Россию и позволил вернуться из России в Украину", - выразила мнение кандидат в президенты.

Теги: #бойко #тимошенко #объединение
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