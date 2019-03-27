Порошенко намерен баллотироваться в депутаты Европарламента после вступления Украины в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко намерен баллотироваться в евродепутаты после вступления Украины в ЕС.

"Да, я должен признаться - я буду принимать участие в парламентской кампании, как кандидат на выборах в Европарламент, после вступления Украины в ЕС", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам в среду.

По словам президента, избрание в Европарламент от Украины будет для него "самым счастливым моментом".