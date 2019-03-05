Выборы2019

Выборы

11:59 05.03.2019

Более 131 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность на выборах в Украине - МВД

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Более 131 тыс. правоохранителей будут обеспечивать безопасность на выборах в Украине - МВД

К обеспечению правопорядка во время проведения выборов в Украине будет привлечено более 131 тыс. правоохранителей, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Во время выборов будут привлечены абсолютно все подразделения МВД и дополнительные резервы. Мы должны задействовать полностью весь потенциал системы МВД для обеспечения правопорядка. Кроме того, мы создаем резервы за счет учебных заведений. Около 5 тыс. курсантов и преподавателей будут привлечены для обеспечения общественной безопасности", - сообщил С.Яровой во время тактико-специальных учений на полигоне Национальной гвардии в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), сказано на сайте МВД во вторник.

Также по его словам, созданы также резервы за счет аппаратов Национальной полиции и других подразделений.

Первый замминистра внутренних дел также добавил, что все подразделения МВД проводят координационные совещания и командно-штабные учения для обеспечения соблюдения законности во время предвыборной кампании и выборов.

Очередные президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.

Теги: #правоохранители #выборы
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