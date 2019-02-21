Бойко: Из 8 автозаводов Украины работает один, и тот еле-еле

Если не поддерживать отечественного производителя, то о сильной экономике не может быть и речи, заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"В Украине было 8 автомобилестроительных заводов, сейчас остался еле работающий один – в Закарпатье. Все остальные остановились, потому что страну завалили дешевым импортом, а отечественного производителя оставили без поддержки. Это беда, такие производства не имеют права простаивать. Если оставить все как есть, то Украину завалят импортными товарами, наши заводы будут стоять, и только рабочих будут забирать за границу. К сожалению, это тенденция последних пяти лет", - сказал он во время посещения Запорожского автомобилестроительного завода, сообщают в пресс-службе политсилы в четверг.

По его словам, для исправления ситуации необходимо будет вводить ввозные пошлины и давать налоговые льготы производителям. А за бюджетные деньги должна закупаться только отечественная автомобильная продукция.

"Нам рассказывали, что должен быть открытый рынок, но как можно конкурировать, если кредиты на Западе под 3% годовых, а у нас – под 20%, стоимость энергоносителей для предприятий. В Европе уже дешевле, чем у нас. К тому же, государство практически не лоббирует отечественные товары за рубежом. Это нужно будет исправлять и наводить порядок", - отметил Ю.Бойко.

Он считает, что нужно поддерживать тех, кто закупает украинскую продукцию.

"Нормальные страны дают льготы тем, кто покупает отечественное. И мы будем делать так же. Не будет такого, как сейчас, когда кричат о том, что нужно возрождать отечественного производителя, а закупают автобусы в Беларуси. Нужно давать возможность работать украинским предприятиям, особенно когда речь идет о бюджетных средствах или средствах громад. Должна проводиться политика по поддержке отечественного производителя, и здесь нечего стесняться. Это делают все страны. Мы делали это на примере того же ЗАЗа", - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Кроме того, политик акцентировал на необходимости создания новых рабочих мест.

"Когда создается одно рабочее место в автомобилестроительной отрасли, то создаются 10 рабочих мест в смежных отраслях. Это металлургия, радиоэлектроника, резина, стеклопластик и т.д. В целом в стране есть 5-6 направлений, которые могут, как локомотив, потянуть за собой всю экономику. Это космическая отрасль, автомобилестроение, судостроение, машиностроение, самолётостроение", - сказал парламентарий.

"Страна превратилась в поставщика людей в Европу, а сама ничего не производит. Нынешний парламент вообще не понимает, что такое экономика, правительство не занимается ни поддержкой базовых отраслей, ни экспортом, ни созданием рабочих мест. Так дальше продолжаться не может. После смены власти мы перезапустим экономику и обеспечим рост благосостояния граждан. Украина вернет славу индустриальной державы, а людям больше не придется искать заработки на низкоквалифицированных работах за рубежом", - резюмировал Ю.Бойко.