В регионах Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет - СБУ

Правоохранители проводят в ряде регионов Украины более 30 обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид, сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

Как рассказал В.Кононенко на брифинге в четверг в Киеве, обыски проводят сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства для недопущения создания избирательных пирамид.

Замглавы СБУ уточнил, что обыски не касаются партийных офисов.

"Сегодня Службой безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины и Государственным бюро расследований в рамках открытого по признакам создания преступной организации уголовного производства в значительной части регионов нашего государства проводится более 30 санкционированных обысков. "Цель – документирование создания так называемых "избирательных пирамид" и недопущения их использования во время выборов президента Украины", - сказал В.Кононенко.

По его словам, СБУ локализовала работу "избирательной пирамиды" в ряде регионов Украины, сейчас проводятся обыски, но задержанных пока нет.

В.Кононенко отметил, что в преступной организации, которая имела целью влияние на результаты украинского волеизъявления, участвовали как граждане России, так и Украины, которые длительное время сотрудничают с российскими службами.

"Для функционирования организации и реализации ее преступного умысла использовалась так называемые "грязные наличные", обналиченные незаконным путем", - отметил В.Кононенко.

Одним из оснований для расследования, по словам замглавы СБУ, было заявление народного депутата "Блока Петра Порошенко" Андрея Немировского.

Напомним, сегодня утром доверенное лицо на 75 округе кандидата в президенты Юлии Тимошенко Виталий Рябцев сообщил, что в Запорожской области Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) проводят обыски по месту жительства сотрудников штаба ВО "Батькивщина".