В Запорожской области ГБР и СБУ пришли с обысками к сотрудникам штаба "Батькивщины"

В Запорожской области Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) проводят обыски по месту жительства сотрудников штаба ВО "Батькивщина", сообщил Виталий Рябцев, доверенное лицо на 75 округе кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

"Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко", - написал В.Рябцев в Фейсбук в четверг.

По его словам, во время обысков правоохранители изымали не только агитпродукцию "Батькивщины", но и личные вещи, и телефоны сотрудников штаба.

"Началась репрессиий против активистов Батькивщины. Отбирают личные вещи в т.ч. Членов семьи. На моих глазах у трехлетнего ребёнка отобрали телефон. Следователь ДБР изымает агитпродукцию Юлии Владимировны", - отметил В.Рябцев.

Доверенное лицо Ю.Тимошенко утверждает, что "фактически правоохранительные органы работают на штаб действующего президента".

Стоит отметить, что в Госбюро расследований журналистам "Украинской правды" подтвердили, что проводят обыски в Запорожской области.

"Определенные следственные действия идут. Вскоре у нас будет информация по этому поводу об обысках и о том, в рамках какого уголовного производства они проходили", - сообщили по телефону в пресс-службе ГБР.

Однако, как отмечают в издании, там категорически отказались комментировать, по скольким адресам проходят обыски и связаны ли они как-то с "Батькивщиной" или Тимошенко.

О том, что обыски проводит именно ГБР, подтвердили и в полиции Запорожской области.

"Это проводит ГБР. Вопрос к ним. Я не могу комментировать эту информацию", - сказали в пресс-службе.

В СБУ на вопрос "Украинской правды" относительно обысков посоветовали дождаться брифинга. Согласно информации на сайте СБУ, брифинг будет касаться "попыток вмешательства в выборы президента".

"У нас на 12:30 запланирован брифинг. Приходите на брифинг", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.