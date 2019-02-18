Тимошенко о трагических событиях Революции Достоинства: На Майдане билось сердце великой нации

В этот день пять лет назад начинались тяжелые события Революции Достоинства - это был момент, когда нация восстала против произвола, деспотии и невежества, когда люди выбрали и защитили настоящие ценности, а не закрылись в собственной "хате с краю", заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Тревожный и решающий день. Страшная и трагическая ночь. Даже далеко от Киева, за решеткой, я слышала, как бьется сердце великой нации. Сегодня не просто годовщина. Это - день рождения действительно новой, европейской Украины", - написала она на своей странице в Facebook в понедельник.

Ю.Тимошенко обидно отметила, что потери лучших сыновей и дочерей Украины на Майдане, Крым, Донбасс, война - все это "последствия большой ошибки неверного выбора, которую мы исправляем сих пор".

"Тогда весь Майдан, а за ним и вся нация верила, что изменения - возможны! Что Небесная Сотня погибла не просто так. Следующие 5 лет не принесли тех изменений, которых все ждали, к сожалению", - отметила руководительница "Батькивщины".

Политик убеждена, страна должна воплотить то, ради чего наши герои отдали свои жизни, ведь "другого выбора у нас нет".