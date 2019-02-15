Тимошенко по случаю 30-летия со дня вывода войск из Афганистана: Государство должно заботиться об "афганцах"

Государство должно заботиться об "афганцах" и выполнять свои непосредственные социальные обязанности в отношении ветеранов, потому что именно таким образом формируется большая и достойная нация - нация, которая способна защитить своих детей, считает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"В политике это считается неблагодарной и неудобной темой. Ибо никто не знает, как ее интерпретировать. И воинов похвалить хочется, но и война была "не наша", захватническая и ненужная. И у врага - в России - делают с этой даты праздник имперского масштаба... Поэтому лучше промолчать ... в этом все лицемерие и цинизм политики - замалчивать неудобное и невыгодное для имиджа", - написала она на своей странице в Facebook в пятницу.

По ее мнению, вспоминать события того времени нужно и необходимо, ведь "нет никакой вины за теми юными и невинными ребятами, фактически детьми, которых хищная и агрессивная империя слала на войну, не спрашивая их согласия".

При этом Ю.Тимошенко назвала украинских "афганцев" людьми чести, большого мужества и долга.

"Это люди, на которых можно положиться, люди, которым можно верить... Люди, которыми стоит гордиться! Спасибо вам, ребята... Мы до сих пор так вас называем, хотя уже целое поколение выросло с тех времен и стало взрослыми мужчинами", - подчеркнула политик.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что они стояли на защите Майдана 2004 года, именно они в 2013-14 годах были одной из ключевых сил обороны Революции Достоинства. И сегодня там, на Востоке, наши "афганцы" снова в строю, мужественно и героически защищают Украину от врага и защищают нашу мирную жизнь, подчеркнула она.