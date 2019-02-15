Выборы2019

Выборы

17:11 15.02.2019

Тимошенко по случаю 30-летия со дня вывода войск из Афганистана: Государство должно заботиться об "афганцах"

2 мин читать
Тимошенко по случаю 30-летия со дня вывода войск из Афганистана: Государство должно заботиться об "афганцах"

Государство должно заботиться об "афганцах" и выполнять свои непосредственные социальные обязанности в отношении ветеранов, потому что именно таким образом формируется большая и достойная нация - нация, которая способна защитить своих детей, считает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"В политике это считается неблагодарной и неудобной темой. Ибо никто не знает, как ее интерпретировать. И воинов похвалить хочется, но и война была "не наша", захватническая и ненужная. И у врага - в России - делают с этой даты праздник имперского масштаба... Поэтому лучше промолчать ... в этом все лицемерие и цинизм политики - замалчивать неудобное и невыгодное для имиджа", - написала она на своей странице в Facebook в пятницу.

По ее мнению, вспоминать события того времени нужно и необходимо, ведь "нет никакой вины за теми юными и невинными ребятами, фактически детьми, которых хищная и агрессивная империя слала на войну, не спрашивая их согласия".

При этом Ю.Тимошенко назвала украинских "афганцев" людьми чести, большого мужества и долга.

"Это люди, на которых можно положиться, люди, которым можно верить... Люди, которыми стоит гордиться! Спасибо вам, ребята... Мы до сих пор так вас называем, хотя уже целое поколение выросло с тех времен и стало взрослыми мужчинами", - подчеркнула политик.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что они стояли на защите Майдана 2004 года, именно они в 2013-14 годах были одной из ключевых сил обороны Революции Достоинства. И сегодня там, на Востоке, наши "афганцы" снова в строю, мужественно и героически защищают Украину от врага и защищают нашу мирную жизнь, подчеркнула она.

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко #афганцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:07 15.02.2019
Тимошенко принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Тимошенко принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

13:49 15.02.2019
Тимошенко призвала Луценко уйти в отпуск на время предвыборной кампании

Тимошенко призвала Луценко уйти в отпуск на время предвыборной кампании

13:48 15.02.2019
Тимошенко призывает Луценко уйти в отпуск на время предвыборной кампании

Тимошенко призывает Луценко уйти в отпуск на время предвыборной кампании

13:45 15.02.2019
САП и НАБУ не будут открывать дело против Юлии Тимошенко - СМИ

САП и НАБУ не будут открывать дело против Юлии Тимошенко - СМИ

12:49 15.02.2019
Зеленский оттеснил Тимошенко на 3-е место в президентской гонке по ставкам букмекера bwin

Зеленский оттеснил Тимошенко на 3-е место в президентской гонке по ставкам букмекера bwin

11:32 15.02.2019
Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Тимошенко для принятия решения

Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Тимошенко для принятия решения

11:29 15.02.2019
Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Юлией Тимошенко

Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Юлией Тимошенко

12:58 14.02.2019
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

09:38 14.02.2019
Тимошенко: Целью Нового курса является переход от сырьевой к инновационной модели развития экономики

Тимошенко: Целью Нового курса является переход от сырьевой к инновационной модели развития экономики

19:47 13.02.2019
Новая Конституция Украины должна разрушить монополию на политическое управление - Тимошенко

Новая Конституция Украины должна разрушить монополию на политическое управление - Тимошенко

РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Тимошенко призвала Луценко уйти в отпуск на время предвыборной кампании

Тимошенко призывает Луценко уйти в отпуск на время предвыборной кампании

САП и НАБУ не будут открывать дело против Юлии Тимошенко - СМИ

Зеленский оттеснил Тимошенко на 3-е место в президентской гонке по ставкам букмекера bwin

Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Тимошенко для принятия решения

Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Юлией Тимошенко

Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

Тимошенко: Целью Нового курса является переход от сырьевой к инновационной модели развития экономики

Новая Конституция Украины должна разрушить монополию на политическое управление - Тимошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В избирательном штабе Порошенко не видят совпадений между его рекламой и предвыборной агитацией Путина - Грынив

В Николаеве Вилкул вместе с "афганцами" возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам

Полсотни канадских наблюдателей на выборах в Украине приступили к работе

В кулуарах Рады выставили Акт о Независимости и Конституции Украины, на которой присягают новоизбранные президенты

Руководитель штаба Порошенко обещает продемонстрировать пример честной и чистой кампании

Кива: Формат Минского процесса необходимо менять

Ежедневно в среднем 10млн грн расходуется со счета избирательного фонда Порошенко – Грынив

Порошенко примет участие в теледебатах, если выйдет во второй тур выборов - Грынив

За Ю.Бойко собирается голосовать половина жителей Луганщины – опрос

Стало известно, сколько граждан смогут проголосовать на президентских выборах в Украине

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА