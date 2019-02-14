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11:01 14.02.2019

Скандал вокруг "Слуги народа-3": Зеленский прокомментировал возможный запрет сериала

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Скандал вокруг "Слуги народа-3": Зеленский прокомментировал возможный запрет сериала

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский прокомментировал переписку нардепа от "БПП" Александра Черненко, которое обнародовал вчера журналист Александр Дубинский, где обсуждались варианты блокировки выхода на экраны сериала "Слуга народа-3".

"Во-первых, я благодарен. Я поражен немного, но благодарен. Такого маркетинга студия "Квартал 95", а именно - фильм "Слуга народа-3" никогда бы не получил", - заявил В.Зеленский в своем комментарии журналистам "ТСН".

Напомним, в среду, 13 февраля, журналист О.Дубинський обнародовал переписку с якобы номера телефона экс-главы Комитета избирателей Украины и народного депутата от "Блока Петра Порошенко" А.Черненко с неизвестным собеседником, который представляется одним из помощников Президента Украины.

В частности, они обсуждали варианты срыва выхода в эфир сериала "Слуга народа-3". Одним из фигурантов переписки является абонент с номером телефона, который принадлит А.Черненко, при этом, в присланных с этого номера аудиосообщениях хорошо узнаваемый голос народного депутата. Сам А.Черненко уже подтвердил журналистам УНИАН, что в аудиофайле звучит именно его голос. Вторым участником является неизвестный, который дает понять, что он - из Администрации президента и приближенное к действующему Президенту лицо.

В процессе обсуждения вопроса срыва выхода в эфир сериала "Слуга народа-3" собеседники поделились планами использовать в этих целях Центральную избирательную комиссию и Нацсовет по телевидению и радиовещанию. При этом абонент с телефоном А.Черненко сообщает собеседнику: с какими чиновниками и каким образом он сотрудничает для урегулирования вопроса.

Также в переписке обсуждается возможность вообще "сбить" сериал еще до выхода в эфир. Сам А.Черненко, комментируя УНИАН это компромат, подтвердил, что голос на изложенных в интернет записях принадлежит ему, однако заявил, что переписка является "фейком", и в ней использовался "монтаж" его разговоров с различными собеседниками.

 "Я сегодня со многими юристами, своими помощниками консультируюсь по этому вопросу и не исключаю, что мой телефон прослушивается. Какую-то переписку по этому поводу я точно не вел и не веду, это полностью фейк. Хотя то, что нарезанные мои разговоры по телефону с разными людьми и скомпилированные - я этого не исключаю. Действительно такие разговоры были, но это на уровне медиа-юристов и других специалистов", - добавил он.

Теги: #зеленский #владимир_зеленский #слуга_народа
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