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16:30 08.02.2019

Тимошенко заявляет о намерениях внести в Раду законопроект об импичменте

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Тимошенко заявляет о намерениях внести в Раду законопроект об импичменте

Проект закона об импичменте президента будет одним из первых, который внесут в парламент после смены власти, заявляет лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

Как сообщается на сайте партии, политик убеждена, что президент должен быть подконтрольным и подотчетным обществу, в то же время, в действующей Конституции, к сожалению, процедура импичмента выписана так, что ее никто и никогда не сможет осуществить.

"В Конституции прописали, как сместить президента, но написали маленькую фразу: процедуру импичмента и привлечения к ответственности президента можно реализовать только, если будет принят соответствующий закон об импичменте", - сказала Ю.Тимошенко на встрече с избирателями в г.Умань Черкасской области.

При этом она отметила, что с 1996 года и до сих пор такой закон так и не был принят. "Его не существует сегодня. Это значит, что не существует импичмента. Конституцию не для вас писали. Она так сделана, что никто ни за что не отвечает. Никто не контролируется. Они сами себя контролируют", - сказала политик.

Именно поэтому принятие закона об импичменте, по словам Ю.Тимошенко, является необходимым, однако недостаточным, а реальный механизм равенства перед законом для всех введет уже новая Конституция Украины. По словам политика, ее проект разрабатывают лучшие отечественные специалисты, к обсуждению могут приобщиться все граждане, а сама она будет принята на общенациональном референдуме.

Лидер "Батькивщины" выразила уверенность, что в новой Конституции будут заложены процедуры, которые позволят украинцам отзывать любое должностное лицо, которое нарушает закон или не может справиться с возложенными на него обязанностями, вплоть до наивысших должностных лиц. Избиратели смогут отзывать и руководителей государства, и депутатов.

"Мы построим страну, в которой каждый гражданин будет иметь силу голоса и надлежащее уважение", - резюмировала Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #батькивщина #импичмент #юлия_тимошенко
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