Оккупированные Россией территории должны возвратиться под суверенитет Украины – предвыборная программа Порошенко

Все оккупированные Российской Федерацией территории должны возвратиться Украине, говорится в предвыборной программе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко.

"Украина утвердилась как влиятельный участник международных отношений, важный центр мировой дипломатии. Мы создали мощную трансатлантическую коалицию в поддержку Украины. Международные санкции против агрессора надежно привязаны к полной деоккупации украинского Донбасса и украинского Крыма, и все наши граждане и территории должны вернуться под суверенитет Украины", - говорится в программе П.Порошенко, обнародованной в пятницу на сайте Центральной избирательной комиссии.