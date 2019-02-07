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15:20 07.02.2019

Бойко: Внесение курса на НАТО в Конституцию противоречит декларации о суверенитете Украины

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Бойко: Внесение курса на НАТО в Конституцию противоречит декларации о суверенитете Украины

Народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что вопрос о курсе Украины в НАТО должны решать граждане на референдуме, а не Верховная Рада.

Как сообщает в четверг пресс-служба политсилы, Ю.Бойко, комментируя журналистам голосование за законопроект №9037, который предусматривает закрепление в Конституции Украины курс на НАТО и ЕС, заявил: "Мы голосовали "против" по трем причинам. Во-первых, декларация о государственном суверенитете, принятая в 1990 году, провозгласила курс Украины на обретение статуса постоянно нейтрального государства, которое не участвует в военных блоках. Именно этот внешнеполитический курс был реализован актом провозглашения независимости и утвержден на общенациональном референдуме 1 декабря 1991 года. Поэтому попытка закрепить курс на ЕС и НАТО противоречит волеизъявлению граждан на референдуме".

Во-вторых, по словам Ю.Бойко, никаких практических последствий принятия этих изменений не будет "потому что в НАТО и ЕС по многим причинам не собираются принимать Украину" в связи с военным конфликтом на востоке страны, коррупцией и внутриполитическим кризисом в Украине.

"В-третьих, не может парламент с уровнем доверия населения аж 4% принимать решение за весь народ Украины. Внешнеполитический курс государства должен определять только украинский народ на общенациональном референдуме. Именно поэтому мы проголосовали "против"", — подчеркнул политик.

Он отметил, что в будущем Украина должна стать нейтральным и внеблоковым государством.

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко #юрий_бойко
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