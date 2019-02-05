Наливайченко призывает власть срочно и в полном объеме рассчитаться с региональными изданиями

Подчиненное правительству госпредприятие "Укрпочта" не перечислило большинству местных изданий оплаченные людьми деньги за подписку, тем самым лишив медийщиков финансирования, а украинцев в регионах права на свободный доступ к информации, сообщил кандидат в президенты, лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Таким незаконным способом правительство лишило коллективы местных изданий финансирования, а украинцев права на свободный доступ к информации. Инициирую народное требование к власти срочно и в полном объеме рассчитаться с местными СМИ. Восстановить доставку газет людям", - подчеркнул В.Наливайченко, говориться на сайте политика во вторник.

Кроме этого, кандидат в президенты призывает общественность объединиться для поддержки журналистов региональных СМИ.