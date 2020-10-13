Выборы

Выборы

14:39 13.10.2020

За проведением опроса на местных выборах стоит админресурс – нардеп Наливайченко

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За проведением опроса на местных выборах стоит админресурс – нардеп Наливайченко

Народный депутат Валентин Наливайченко (фракция "Батькивщина") считает, что анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос на местных выборах - это использование административного ресурса.

"На все пять вопросов ответ будет один – это админресурс, более того, использование админресурса в избирательном процессе. Избирательный кодекс Украины - наивысший для выборов закон - устанавливает, что выборы - отдельно, а опросы – отдельно", - сказал Наливайченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам народного депутата, проведение опроса на предстоящих выборах вызывает ряд вопросов.

"Первое – и самое главное - в каких условиях местные выборы сейчас будут проходить, и какая нагрузка на членов избирательных комиссий? Я имею в виду, прежде всего пандемию. Это значит, что людям (на избирательных участках - ИФ) надо работать в масках, им надо выделить, я считаю, дополнительные средства в виде доплат, чтобы они могли купить на 12 часов работы, а потом еще не менее 12-20 часов подсчета голосов, и дезинфектанты, и рукавички. И кормить людей надо, и возить домой… Это огромный груз, который ложится на бюджет, и который надо провести через бюджет. Кто будет оплачивать опросы и все остальное? Еще раз говорю: ответ один – это административный ресурс", - отметил Наливайченко.

Он допустил, что использование подобной технологии большинство участников избирательного процесса будут оспаривать в судах.

В то же время народный депутат считает, что президент и его офис могут проводить опросы на своем официальном сайте.

"А вот что касается опросов? Безусловно, можно и нужно поставить на своем веб-сайте электронные опросы. И вопросов на самом деле у людей не пять, а каждый день - сотни. Кто мешает? Наоборот, так должна была давно действовать власть", - подчеркнул Наливайченко.

Народный депутат считает, что лучшим опросом и лучшей оценкой власти является личный прием граждан с заявлениями, а на втором месте – электронные опросы или электронные петиции.

"Пожалуйста, выставляйте каждый день, сколько вам интересно вопросов, и вы получите ответы", - сказал он.

Теги: #зеленский #опрос #наливайченко

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