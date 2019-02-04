Выборы2019

Выборы

18:29 04.02.2019

Костанчуку отказали в регистрации кандидатом в президенты Украины

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Костанчуку отказали в регистрации кандидатом в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) отказала в регистрации кандидатом на выборах президента Украины Тарасу Костанчуку, выдвинутому "Партией защитников Украины".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании комиссии в понедельник.

ЦИК указала, что в своей предвыборной программе Т.Костанчук предлагает ввести смертную казнь и снять презумпцию невиновности для государственных служащих. В ЦИК отметили, что в программе Т.Костанчука фактически усматривается призыв к насилию и дискриминации в отношении госслужащих как отдельной категории лиц.

Кроме того, в Комиссии напомнили, что применение смертной казни противоречит Конституции Украины.

Теги: #костанчук #цик
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