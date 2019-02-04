Выборы2019

Выборы

07:13 04.02.2019

ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов на выборах президента Украины 31 марта

2 мин читать
ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов на выборах президента Украины 31 марта

Центральная избирательная комиссия Украины завершила принимать документы от тех, кто хотел зарегистрироваться кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

3 февраля был последний день для того, чтобы подать в ЦИК необходимые документы.

В этот день, в воскресенье, документы в ЦИК подал действующий президент Украины Петр Порошенко.

Также 3 февраля документы для регистрации кандидатом на выборах 31 марта подал выдвинутый партией "Сила людей" журналист Дмитрий Гнап. Кроме того, Вера Савченко принесла документы для регистрации кандидатом ее сестры, находящейся под следствием народного депутата Надежды Савченко, но без внесения залога в 2,5 млн грн.

Еще ожидают решения ЦИК подавшие ранее документы самовыдвиженец Роман Бессмертный, кандидат от "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, кандидат от партии "Видродження", нардеп Виктор Бондарь, кандидат от "Народного руха", нардеп Виктор Кривенко.

2 февраля документы в ЦИК подали исключенный из фракции "Народный фронт" депутат Юрий Тимошенко, телеведущая Юлия Литвиненко, кандидат от партии "Патриот", экономист Андрей Новак, кандидат от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос, лидер партии "Стабильность", глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев, проживающий в Москве экс-народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник и еще ряд граждан Украины.

8 февраля – последний день принятия решений о регистрации подавших документы кандидатами в президенты или об отказе в регистрации.

За весь период подачи документов изъявили желание стать кандидатами на пост президента Украины 89 человек. Из них 17 – в последний день подачи документов.

На данный момент на выборах президента Украины 31 марта уже зарегистрировано 28 кандидатов.

Теги: #документы #цик
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн грн на залог в ЦИК

Кандидатами в президенты хотят стать глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев и экономист Новак

Кандидатов на пост президента Украины стало 28

Выдвиженец от "Народного руха" Кривенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Нардеп В.Бондарь подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

ЦИК зарегистрировала 60 доверенных лиц Анатолия Гриценко в территориальных избирательных округах

Зеленский проживал в Украине последние 10 лет, хотя в его паспорте указана регистрация с 14 августа 2009 года – ЦИК

Более 6 тысяч украинцев воспользовались временным изменением места голосования - ЦИК

ЦИК зарегистрировала Зеленского, Смешко и Богословскую кандидатами в президенты

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд 4 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК о доступе к спискам избирателей

Съезд Демальянса поддержал Садового на президентских выборах

Порошенко: Налог на выведенный капитал должен заменить налог на прибыль

Порошенко: Украина будет энергетически независимой

Порошенко: Через 5 лет у нас будет решение о предоставлении Украине членства в НАТО

Порошенко после подачи документов в ЦИК: Очень важно, чтобы жертвы и усилия украинского народа были не напрасны

В "Батькивщине" обещают снижение цены на газ и введение моратория на рост тарифов

Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

Суд избрал облившему Вилкула зеленкой представителю "Нацкорпуса" меру пресечения в виде личного обязательства

Яценюк ориентирует "Народный фронт" на успешное участие в парламентской кампании, не считает возможным победить на президентских выборах

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА