Выдвиженец от "Народного руха" Кривенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Внефракционный народный депутат Украины Виктор Кривенко, выдвинутый в президенты Украины партией "Народный рух Украины", подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на выборах президента 31 марта.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЦИК, в пятницу он подал в Комиссию соответствующие документы.

Как сообщалось, 10 января "Народный рух" выдвинул В.Кривенко кандидатом в президенты на своем съезде. Тогда нардеп отметил, что партия не имеет "спонсоров-миллиардеров" и обратился к украинцам с просьбой присоединится к сбору средств для необходимого взноса в 2,5 млн грн.

В.Кривенко был избран нардепом в 2014 году от партии "Самопомич". В 2016 году он стал членом фракции "Блок Петра Порошенко", которую покинул в декабре 2017 года по собственному желанию.

Последний день подачи документов для регистрации кандидатами в президенты – 3 февраля, последний день принятия решения о регистрации – 8 февраля.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 26 кандидата в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24 (еще два кандидата отказались от баллотирования до выборов). В выборах президента 2014 года участвовал 21 кандидат.

Кандидатами в президенты стали лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

Также зарегистрированы кандидатами на пост главы государства Геннадий Балашов от партии "5.10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко.

ЦИК также зарегистрировала кандидатами в президенты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула, выдвинутого партией "Народный контроль" внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова, самовыдвиженца и нардепа (фракция Блок Петра Порошенко) Аркадия Корнацкого, экс-спикера Верховной Рады Александра Мороза и лидера Социалистической партии Илью Киву, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского и члена партии "Гражданский рух Спильна справа", руководителю общественной организации "Центр оборонных реформ" Александра Данилюка, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Помимо этого, Центризбирком зарегистрировал кандидатами на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского, экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко и народного депутата предыдущих созывов (III, VI и VII) Инну Богословскую.

Подали документы для регистрации кандидатами в президенты лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, кандидат от партии "Воля", внефракционный народный депутат Юрий Деревянко, самовыдвиженец Роман Бессмертный, кандидат от "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, кандидат от партии "Видродження" Виктор Бондарь.