Выборы2019

Выборы

11:59 01.02.2019

Бойко заявил, что в случае его победы на выборах зарплата учителя высшей категории составит 15 тысяч гривен

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Бойко заявил, что в случае его победы на выборах зарплата учителя высшей категории составит 15 тысяч гривен

Вместо обещанной реформы образования украинцы получили обман и лицемерие, считает кандидат в президенты, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Только в прошлом году закрыли 1400 школ, количество учителей уменьшили на 14 тысяч. Катастрофически не хватает педагогов, а тех, кто продолжает работать, обманывают с зарплатой", - написал политик на своей странице в Facebook в четверг вечером.

Ю.Бойко отметил, что в прошлом году система образования была недофинансирована на 14 млрд гривен.

"В 2018 году система образования была недофинансирована на 14 млрд гривен. Зато силовиков профинансировали полностью. В школах - постоянные проблемы с учебниками и оборудованием, ремонты - вообще отдельная тема. Программа создания опорных школ - провалена. Не хватает школьных автобусов, дороги ужасные - разве это можно назвать доступным для всех образованием", - подчеркнул он.

Кандидат пообещал, что в случае его победы на выборах школы будут развиваться, а зарплата учителя высшей категории составит 15 тысяч гривен.

"После смены власти мы будем развивать школы и не допускать их закрытия. Мы увеличим выплаты на зарплаты учителям. Зарплата учителя высшей категории составит 15 тысяч гривен, учителя, который начинает работу – 12 тысяч гривен", - подытожил Ю.Бойко.

Теги: #бойко #юрий_бойко
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