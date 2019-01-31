Прекращение войны на Донбассе зависит не от личности, а от готовности той или иной личности договариваться – эксперт

У Юрия Бойко самые реальные шансы вернуть мир в Украину, в отличие от других кандидатов в президенты от оппозиционного лагеря, считает эксперт-международник Олег Волошин.



"Договориться может тот, с кем хотят договариваться. И поэтому совершенно смешно ожидать реалистичных планов по достижению мира от людей, которые включены Россией в санкционные списки. Договариваться с Москвой, а договариваться, естественно, нужно именно с Москвой от Украины должен человек, который, во-первых, настроен на мирное урегулирование и который готов к компромиссам. Это представитель Юго-Восточного мирного лагеря, который противостоит партии войны… С которым в Москве готовы разговаривать. И включение целого ряда украинских политиков в санкционный список говорит о том, что в Москве с этими людьми разговаривать не готовы. Их даже не будут пускать на территорию РФ. Соответственно, я не представляю, как кто-либо другой из претендентов на президентство от этого лагеря кроме Бойко может даже потенциально вступить в переговоры с Москвой", - отметил О.Волошин в интервью телеканалу "Интер".



Эксперт подчеркнул, что у Ю.Бойко есть не просто реалистичный план, но и возможность говорить как с представителями украинского политического истеблишмента, так и с Кремлем.



"Ни у одного другого политика, который выдвинут от Юго-Востока, такой возможности нет", - сказал он.

По его мнению, нет таких личностей и среди других политических сил, та же Юлия Тимошенко в своей риторике ничем не отличается от действующего президента.



"При всей воинственной, и, как я считаю, абсолютно неразумной позиции, которую занял в последние годы президент Порошенко, Минские соглашения подписывал именно он. У Юлии Тимошенко звучат какие-то намеки, что она от этих соглашений откажется и попытается подписать какие-то другие, более выгодные для Украины. Не спорю, что Минские соглашения далеко не самые лучшие. Но я убежден, что Москва ни на какие другие соглашения не пойдет. Поэтому это чистый популизм. Обещать можно все, что угодно", - сказал О.Волошин.

Эксперт считает, что единственный способ остановить войну заключается в выполнении трех условий: гарантии неприменения силы для возврата Крыма, а проведения дипломатических переговоров, отказа от планов вступления в НАТО, и предоставления в той или иной форме автономного статуса Донбассу.



"Как это будет урегулировано в украинском законодательстве – это второй вопрос. Но то, что не вернуть территории в статусе обычной области, как это было до начала конфликта, это всем понятно. Среди людей, которые там живут, тоже не многие рвутся сегодня в Украину. Без переходного периода и особого статуса ничего не получится", - подытожил он.