Выборы2019

Выборы

13:44 30.01.2019

Игорь Шевченко заявил, что синие шапки из Давоса будут проданы на благотворительном аукционе

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Игорь Шевченко заявил, что синие шапки из Давоса будут проданы на благотворительном аукционе

Кандидат в президенты Игорь Шевченко заявил, что пять шапок, которые он привез с Давоса, будут проданы на благотворительном аукционе для сбора средств на лечение детей.

"Мы решили, что эти шапки мы продадим на благотворительном аукционе и вырученные средства передадим на благотворительные цели. Сейчас мы решаем - на какой из проектов, но это будет проект связан с лечением детей. Какой именно проект получит деньги, скажем потом", - заявил И.Шевченко во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в среду.

При этом политик рассказал, что сначала у него было восемь шапок, однако три из них он оставил в Давосе: одну подарил своей преподавательнице из университета, вторая - пошла нардепу Светлане Залищук, которой она очень понравилась и "я не мог отказать Светлане, потому что я знаю ее очень давно", а третья уехала в другую страну.

Теги: #шевченко #игорь_шевченко
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