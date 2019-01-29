В БПП отреагировали на обвинения в подкупе избирателей

Обвинения о якобы подкупе избирателей - это часть предвыборной технологии, заявил нардеп, председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Агитационная волна "От двери до двери", запущенная командой Порошенко - это классика предвыборной кампании, что является традиционной для выборов и в США, и в странах Европы. Главная цель кампании "От двери до двери" - достучаться до каждого избирателя. При этом избиратели не получают денежного или иного вознаграждения. Анкетирование, которое проходят агитаторы, имеет цель определить компетенции сторонников партии и подготовить их к агитационной работе с избирателями", - подчеркнул он, сообщают в пресс-службе партии во вторник.

Нардеп считает, что любые "голословные обвинения о якобы запланированом массовом подкупе избирателей - это попытка подготовить общественное мнение и оправдать собственный проигрыш".

"Блок Петра Порошенко" обращается ко всем политическим силам, заинтересованным в прозрачном, демократическом, равноправном избирательном процессе, с предложением создания Координационного совета по противодействию нарушениям избирательного законодательства. Координационный совет будет оперативно реагировать на факты нарушений избирательного законодательства, сотрудничать с правоохранительными органами и через прозрачные механизмы взаимодействия с гражданским обществом предотвращать технологиям "черного пиара", - говорится в сообщении на сайте "БПП".

Напомним, в понедельник лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что представители окружения президента Украины Петра Порошенко раздают агитаторам в регионах по 1 тыс. грн, заключая с ними договоры.