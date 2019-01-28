Тимошенко заявляет о раздаче окружением Порошенко по 1 тыс. грн агитаторам в регионах

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко официально начала кампанию на выборах президента Украины и заявила, что представители окружения президента Украины Петра Порошенко раздают агитаторам в регионах по 1 тыс. грн, заключая с ними договора.

"Во всех областях, во всех районах сегодня разворачивается новая мегакоррупционная модель. Окружение, наемники Петра Порошенко сегодня по всей стране подписывают с людьми так называемые договора на агитацию и раздают людям по тысяче гривень", - заявила она журналистам в понедельник в Центральной избирательной комиссии Украины.

"Это видят сегодня все штабы. Это сегодня фиксируется всеми, кто живёт на этих территориях. Но мне очень жаль, что на это не реагируют силовые структуры, гражданское общество, и что мы не делаем выводы с предыдущих лет провалов, с предыдущих лет авторитаризма и разрушения демократии", - сказала политик.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед этим ЦИК выдала лидеру "Батькивщины" удостоверение кандидата в президенты Украины.

"С сегодняшнего дня я могу официально начать президентскую кампанию. И я ее начинаю. У меня нет сомнений, что в этой кампании я смогу получить победу", - заявила Ю.Тимошенко после этого.

По ее словам, основой для восстановления страны станет разработанная лучшими специалистами программа "Новый курс".

"Я иду для того, чтобы начать светлый период в истории Украины, период становления и расцвета украинской экономики, возвращения уважения к людям, справедливости. И я верю, что мы сможем это сделать вместе со всеми украинцами", - цитирует Ю.Тимошенко пресс-служба "Батькивщины".

Политик заявила, что после ее победы на президентских выборах к ответственности будут привлечены те, кто на протяжении пяти лет занимался коррупцией и фальсифицировал выборы.

"Коррупция поглотила всю страну, она держится на действующем президенте Порошенко. Он будет отвечать после выборов за всё: и за коррупцию во время поставки техники с его заводов для армии, и за торговлю на крови. Он будет нести ответственность за то, что 5 лет занимался разрушением страны", - подчеркнула Ю.Тимошенко.