У Гриценко заявляют, что ЦИК причастна к махинациям со списками избирателей Украины

Украина будет выбирать президента 31 марта 2019 года по спискам избирателей, которые не отличаются от списков образца 2015 года, заявил заместитель начальника Центрального избирательного штаба кандидата в президенты, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко Николай Катеринчук.

"Это означает, что из реестра избирателей не изъяты умершие лица, которые в соответствии с действующим законодательством должны изыматься распорядителями реестра избирателей в трехдневный срок на основании Акта о смерти", - сказал он на брифинге в Киеве, сообщают в пресс-службе Гриценко .

У лидера "Гражданской позиции" отмечают, что осенью 2018-го местные органы власти получили указание из администрации президента формировать списки избирателей, в которых не менее 4% - это мертвые души, то есть граждане, которые потеряли право голосовать в связи со смертью.

"Полученная информация может свидетельствовать о подготовке масштабных фальсификаций результатов выборов в пользу провластного кандидата путем использования избирательных бюллетеней умерших", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий обратился в Центризбирком с заявлением кандидата предоставить электронную копию базы данных Госреестра избирателей в соответствии с ч.9 статьи 31 Закона Украины "О выборах Президента Украины", однако ЦИК отказалась выполнить это, ссылаясь на изменения от 25.10.2018 (п.3.5) с Постановлением ЦИК №74, исключающие доступ кандидата в электронную базу данных списков избирателей.

"Если ЦИК не предоставит кандидату в президенты Украины Анатолию Гриценко доступ к спискам избирателей Украины до конца дня 23 января 2019, незаконные действия ЦИК будут обжалованы в суде", - отмечают в А.Гриценко.