Выборы2019

Выборы

12:54 22.01.2019

Кравчук на съезде "Батькивщины": Это будут не выборы президента Украины, это выборы нового курса

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Кравчук на съезде "Батькивщины": Это будут не выборы президента Украины, это выборы нового курса

Первый президент Украины Леонид Кравчук поддержал выдвижение Юлии Тимошенко кандидатом в президенты на выборах этого года.

"Это будут не выборы президента. Это будут выборы нового курса, новой жизни. Я скажу несколько фактов: за 28 лет Украина стала самым бедной страной Европы. Ее промышленность, ее валовой национальный продукт снизился до такого уровня, что достичь 2014-го мы сможем только в 2032 году. Поэтому нам мало говорить о темпах, нам надо говорить о прорыве. Без прорыва мы не сможем быстро создать новую жизнь, новые ответственные действия. Я верю в то, что предложив Юлию Тимошенко кандидатом в президенты, мы сделаем все, чтобы именно так и было", - заявил он на съезде партии "Батькивщина" во вторник.

Теги: #тимошенко #батькивщина #кравчук
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