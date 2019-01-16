Бойко: Чтобы в Украине наступил мир, нужно перестать прятаться за посредниками и переходить к прямым переговорам

Для мира в Украине нужны прямые переговоры со всеми сторонами конфликта, считает сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Нужно перестать прятаться за посредниками и переходить к прямым переговорам со всеми сторонами конфликта. Мы должны вернуть территории и наших людей. Нынешний режим интересует только их собственный рейтинг, они наживаются на войне, не думают о народе, не делают ничего для возвращения мира в Украину", - написал политик на своей странице в Facebook в среду.

При этом Ю.Бойко добавил, что в "Оппозиционной платформы – За життя" есть четкий план достижения мира.