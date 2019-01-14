Выборы2019

Выборы

15:47 14.01.2019

Тимошенко: Народная Конституция станет инструментом для воплощения Общественного договора

2 мин читать
Тимошенко: Народная Конституция станет инструментом для воплощения Общественного договора

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приняла участие в заседании Национальной платформы №1, в рамках которой украинские юристы занимаются разработкой Общественного договора и Новой народной Конституции.

"Новый общественный договор - это стратегия на сотни лет, а Конституция - это инструмент для воплощения части задач на конкретном историческом этапе. Мы как политики будем вместе с вами, с вашими предложениями работать над проектом Новой Конституции, которая будет так же Общественным договором, но с учетом конкретных временных и исторических обстоятельств ", - заявила Ю.Тимошенко, сообщается на сайте партии в понедельник.

Отмечается, что по словам разработчиков обоих проектов, документы фактически готовы к вынесению на всенародное обсуждение в вики-режиме, которое должно стартовать еще до выборов.

"Мне очень приятно, что мои предложения и наработки тоже принимаются. Я благодарна экспертам за то, что в свое время пригласили меня присоединиться к команде. Совместная работа над Новой Конституцией является залогом того, что видение гражданского общества не разойдется с тем, что будут воплощать в жизнь политики", - написала лидер "Батькивщины" по результатам встречи на своей странице в Facebook.

Также во время сегодняшнего заседания было принято решение о создании рабочей группы, которая должна предложить легитимный пошаговый механизм организации и проведения всенародного референдума.

Базой для его разработки, по мнению экспертов, должен стать действующий закон о ЦИК, в котором детально прописана процедура организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе, проведение которого объявляется указом президента.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко: Давайте добром преодолевать агрессию и ненависть

"Батькивщина" требует расследовать нападение на депутата Мирзояна в Кривом Роге - заявление партии

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге - опрос Института анализа и прогнозирования

Сергей Соболев: Власть использует субсидии не для защиты населения, а для обогащения олигархов

Высокими ценами на газ украинцы расплачиваются за коррупцию действующей власти - нардеп от "Батькивщины"

Тимошенко поздравила патриарха Филарета со званием Герой Украины

Тимошенко об официальном предоставлении Томоса: Господь благословил Украину на победу

У Тимошенко прокомментировали призыв Порошенко к честным выборам

Готовность №1. Штабы кандидатов в президенты - "Украинская правда"

Нардеп от "Батькивщины": Тимошенко предлагает стратегию развития украинского среднего класса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве неизвестные обстреляли автомобиль двух работников Центрального штаба Гриценко

Бойко: После смены власти мы сделаем все, чтобы зарплаты шахтерам выплачивались вовремя

Гриценко призывает украинцев присоединяться к волонтерскому движению "Честных больше"

Луценко: Сотрудничество Украины с НАТО в области кибербезопасности важно, чтобы исключить вмешательство РФ в украинские выборы

Группа Бойко пытается заблокировать выдвижение Вилкула кандидатом в президенты - политолог

Бойко пообещал бороться с закрытием государственных шахт

Сыроид: Порошенко безбожно использует Томос для предвыборной агитации

Богомолец призывает украинцев присоединиться к ее команде

Бойко встретился с профсоюзом горняков и обсудил проблемы финансирования отрасли

10% рост экономики Украины в год и средняя зарплата более 700 евро - предвыборная программа Гриценко

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА