Тимошенко: Народная Конституция станет инструментом для воплощения Общественного договора

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приняла участие в заседании Национальной платформы №1, в рамках которой украинские юристы занимаются разработкой Общественного договора и Новой народной Конституции.

"Новый общественный договор - это стратегия на сотни лет, а Конституция - это инструмент для воплощения части задач на конкретном историческом этапе. Мы как политики будем вместе с вами, с вашими предложениями работать над проектом Новой Конституции, которая будет так же Общественным договором, но с учетом конкретных временных и исторических обстоятельств ", - заявила Ю.Тимошенко, сообщается на сайте партии в понедельник.

Отмечается, что по словам разработчиков обоих проектов, документы фактически готовы к вынесению на всенародное обсуждение в вики-режиме, которое должно стартовать еще до выборов.

"Мне очень приятно, что мои предложения и наработки тоже принимаются. Я благодарна экспертам за то, что в свое время пригласили меня присоединиться к команде. Совместная работа над Новой Конституцией является залогом того, что видение гражданского общества не разойдется с тем, что будут воплощать в жизнь политики", - написала лидер "Батькивщины" по результатам встречи на своей странице в Facebook.

Также во время сегодняшнего заседания было принято решение о создании рабочей группы, которая должна предложить легитимный пошаговый механизм организации и проведения всенародного референдума.

Базой для его разработки, по мнению экспертов, должен стать действующий закон о ЦИК, в котором детально прописана процедура организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе, проведение которого объявляется указом президента.