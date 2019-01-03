Медведчук: На тарифный беспредел власти народ ответил рекордными неплатежами

Лишение субсидий, очередное повышение коммунальных тарифов ― на такие действия власти народ ответил массовыми неплатежами, беспрецедентными в истории страны, заявил глава политсовета партии "За життя" и лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

"По данным Госстата, в ноябре 2018 года украинцам было начислено к оплате за услуги ЖКХ 14,2 млрд грн, а заплатили они всего лишь 6,6 млрд грн, то есть 46,6%. Уже в октябре общий объем начисленного к оплате за услуги ЖКХ увеличился в полтора раза, то есть власть, по сути, обокрала тех, кого лишила субсидий накануне отопительного сезона. В ноябре рост начисленного приобрел уже просто эпохальный характер ― он составил 115%! И это несмотря на то, что жилой фонд отапливали меньше половины месяца, часть домов в Украине вообще не отапливали (достаточно вспомнить Смелу и другие замерзающие украинские города), а новые тарифы на тепло ввели только с 1 января 2019-го", - подчеркнул В.Медведчук, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя" в четверг.

По словам В.Медведчука, по состоянию на 1 декабря 2018 года совокупный долг населения за услуги ЖКХ составил рекордные 47,7 млрд грн, всего за один месяц увеличившись почти на 7,8 млрд грн.

"Уже больше половины населения страны не оплачивает услуги ЖКХ. И количество неплательщиков явно будет расти. Украинцы, видя в счетах за "коммуналку" заоблачные тарифы, не имеющие ничего общего со здравым смыслом, просто игнорируют платежки", - пояснил В.Медведчук.

Политик утверждает, что в такой ситуации нормальное правительство должно было отменить постановления о повышении тарифов на газ для населения на 23,5% и о росте коммунальных тарифов с 1 января 2019 года.

"Ведь понятно, что ситуацию нужно спасать, иначе люди вообще перестанут платить", - добавил он.