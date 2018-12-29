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20:01 29.12.2018

А.Шевченко рассказал, что ему удалось и не удалось сделать за год в Верховной Раде

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А.Шевченко рассказал, что ему удалось и не удалось сделать за год в Верховной Раде

Член партии "УКРОП" Александр Шевченко заявил, что за год в Верховной Раде ему удалось сделать очень мало относительно того, сколько хотелось.

"Удалось сделать очень мало по отношению к тому, что хотелось сделать. Законы принимаются сегодня властной коалицией", - сказал он в эфире Ивано-Франковского телевидения "Галичина" в программе "Актуальное интервью", которое обнародовал на своей странице в Фейсбук в субботу .

А.Шевченко напомнил, что "Блок Петра Порошенко" заблокировал его закон о запрете идеологии "русского мира".

"Это идеология великодержавного шовинизма, которая оправдывает захват Крыма и Донбасса. Я бы хотел, чтобы она была приравнена к фашистской идеологии, к национал-социалистической. За нее люди бы получали 5 лет с конфискацией имущества. Однако законопроект не прошел, потому что его затормозил и заблокировал "Блок Петра Порошенко", - заявил политик.

При этом, по словам нардепа, ему удалось изменить Прикарпатье, а также убедить депутатов в том, что он - не технический кандидат.

"Удалось существенно изменить лицо Прикарпатья, несмотря на все маски-шоу. Также удалось убедить очень многих депутатов Верховной Рады, что они не там находятся. Очень многие сегодняшние оппозиционеров поняли, что Шевченко - не просто подчиненный кого-то, что я не буду никогда техническим кандидатом никого, а буду собой и буду идти к победе. В этом также удалось убедить многих политиков", - добавил А.Шевченко.

Теги: #шевченко #александр_шевченко #укроп
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