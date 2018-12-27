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Выборы

15:19 27.12.2018

А.Шевченко рассказал о своих отношениях с И.Коломойским

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А.Шевченко рассказал о своих отношениях с И.Коломойским

Член партии "УКРОП" Александр Шевченко заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский не влиял на его решение идти в президенты.

"Если мы говорим о моем друге и партнере Коломойском, в бизнесе - мы партнеры. Он был главным инвестором проекта "Буковель". Но в политике не Коломойский меня избирал депутатом Верховной Рады по городу Ивано-Франковск. В первую очередь меня выбирали те люди, которые здесь живут. Более 40% дважды - 25 мая и 26 октября 2014 года. И когда говорят, что "он поставил ставку на кого-то", что значит поставил ставку? Ну симпатизирует человек кому-то ... И что? Он симпатизирует и Зеленскому, и Шевченко...", - сказал А.Шевченко в эфире программы "Экспозиция" на черкасском телеканале "Экспо-ТВ" в четверг.

Политик заверил, что идти на выборы было его личным решением.

"Быть президентом - ты не можешь быть подшефным кого-то. Это было мое личное решение! И я не вру", - добавил он.

Теги: #шевченко #александр_шевченко #укроп
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