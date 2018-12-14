Тимошенко: Каждый чиновник, который сегодня грабит народ, понесет ответственность

Бездарные руководители государства, которые грабят государство, что ведет войну, после смены власти в Украине понесут за это ответственность, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Внутри страны войну против нас ведут бездарные, коррумпированные, абсолютно аморальные и беспринципные руководители государства, которые не считаются ни с войной, ни с тем ужасным состоянием, в котором живут люди. Они просто обогащаются. И они за это будут отвечать - буквально после того, как сменится власть", - сказала она во время программы "Право на власть" на телеканале" 1+1" в четверг вечером, сообщают в пресс-службе партии.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что стране не придется ждать, когда "очередной президент посадит, или не посадит трех-четырех своих друзей". Восстановление справедливости и наказание крупнейших коррупционеров обеспечит новая Конституция, которая демонтирует кланово-олигархическую систему и построит действительно демократическую страну, гарантирует она.

"Нам нужно полагаться на систему, где генеральный прокурор больше не будет кумом, сватом, братом очередном президенту, и он же будет отвечать за посадку чиновников. Как такое возможно? Нам нужно, чтобы в новой Конституции и генеральный прокурор, и вообще прокуратура формировались независимо от политического класса, от президента, от Верховной Рады и правительства", - пояснила председатель партии "Батькивщина".

По ее словам, необходимо установить полный контроль и ответственность за каждым чиновником и должносным лицом, которых "можно будет снять с должностей, если они не должным образом выполняют возложенные на них задачи".

"Новая Конституция предусматривает полную ликвидацию кланово-олигархической модели управления страной и переход на реальную демократию, где все ветви власти сбалансированы и подконтрольны", - подытожила Ю.Тимошенко.