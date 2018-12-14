Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, за ней следуют Зеленский, Гриценко, Бойко, Порошенко - опрос

Лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко как будущий кандидат в президенты имеет наибольшую поддержку избирателей, за ней следуют шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и президент Украины Петра Порошенко, у которых небольшая разница в рейтинге.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, который провели Украинский институт социальных исследований им. А.Яременко и Центр "Социальный мониторинг" 1-10 декабря 2018 года.

Среди всех респондентов 14,8% проголосовали бы за Ю.Тимошенко.

Далее первая пятерка кандидатов имеет следующую электоральную поддержку среди всех опрошенных: за В.Зеленского намерены проголосовать 8,8%, за А.Гриценко - 8,6%, Ю.Бойко - 8,3%, П.Порошенко - 8,1%.

В то же время 14,1% затруднились ответить, а 11,8% ответили, что не голосовали бы совсем.

Среди респондентов, которые определились, что будут участвовать в голосовании на президентских выборах, каждый пятый проголосовал бы за Ю.Тимошенко (20%). За ней следуют В.Зеленский (с электоральной поддержкой 11,9%), А.Гриценко (11,6%), Ю.Бойко (11,1%), П.Порошенко (10,9%). 3,2% опрошенных выбрали бы другого кандидата.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью опросили 2198 респондентов во всех регионах, за исключением временно оккупированных территорий.

Стандартное отклонение результатов - в пределах 2,1%.