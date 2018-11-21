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11:48 21.11.2018

Годовщина Майдана: Борьба еще не закончена - Наливайченко

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Годовщина Майдана: Борьба еще не закончена - Наливайченко

В этот день, 21 ноября 2013 мы, украинцы, изменили ход истории, выступив за европейское будущее Украины, за наше будущее, заявил лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Этот день для каждого из нас - День Достоинства и Свободы. Прошло пять лет, но я до минуты помню каждый день, каждую ночь, проведенные на Майдане. И буду помнить всегда", - написал в Фейсбуке В.Наливайченко.

Политик утверждает, что наказание должно быть для всех, кто давал указания применить оружие против украинского народа, кто убивал и калечил участников Революции Достоинства.

"Для этого должна быть политическая воля президента. Для этого должно наконец свершится наказание высокопоставленных преступников и очистки власти. Убежден, люди заслуживают на правду и справедливость", - добавил В.Наливайченко.

Теги: #майдан #революция_достоинства #наливайченко
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