Годовщина Майдана: Борьба еще не закончена - Наливайченко

В этот день, 21 ноября 2013 все новости Украины и мира взорвались информацией о событиях, ставших началом украинской независимости - День Достоинства и Свободы, сказал лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"С тех пор изменилась политика Украины, но не изменились украинские политики. Состоялись выборы в Украине, но украинцев вновь оставили без выбора. Опять Украина генерирует новости дня, в которых СБУ, МВД, Генпрокуратура, НАБУ и САП показывают недостаток профессионализма и полную беспомощность. Сегодня очередная годовщина Майдана. Помним. Борьба еще не закончена ", - подчеркнул Наливайченко.