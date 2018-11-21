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11:46 21.11.2018

Годовщина Майдана: Борьба еще не закончена - Наливайченко

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Годовщина Майдана: Борьба еще не закончена - Наливайченко

В этот день, 21 ноября 2013 все новости Украины и мира взорвались информацией о событиях, ставших началом украинской независимости - День Достоинства и Свободы, сказал лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"С тех пор изменилась политика Украины, но не изменились украинские политики. Состоялись выборы в Украине, но украинцев вновь оставили без выбора. Опять Украина генерирует новости дня, в которых СБУ, МВД, Генпрокуратура, НАБУ и САП показывают недостаток профессионализма и полную беспомощность. Сегодня очередная годовщина Майдана. Помним. Борьба еще не закончена ", - подчеркнул Наливайченко.

Теги: #революция_достоинства #майдан #видео2019 #наливайченко
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