Гриценко: Крымскотатарская автономия должна быть создана, учитывая интересы коренного народа

Крымскотатарская автономия должна быть создана и зафиксирована в Конституции, учитывая все потребности крымскотатарского народа, сообщил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Я считаю, что это коренной народ, имеющий право на автономию. Этот вопрос надо зафиксировать в Конституции и если бы в парламенте была наша фракция и этот вопрос рассматривался, то мы проголосовали бы за", - сказал Гриценко в эфире программы "PRIME: Скрыпин" на телеканале "ATR".

По словам А.Гриценко, о том, какой должна быть такая автономия, проекты и дискуссии в общественной среде свидетельствуют, что это не будет государство в государстве. Крымский народ признает целостную, унитарную Украину, не ставит задачи отделиться, поэтому подобных моделей там не должно быть.

"Все, что способствует развитию национальной свободы, языка, культуры, должно быть реализовано. Юристы выпишут, это должно быть согласовано с народом, и затем проект надо реализовать", - считает политик.

В то же время А. Гриценко добавил, что пока Крым аннексирован, Украина может принимать множество программ развития полуострова, но без рычагов реализации сделать это невозможно.

Лидер "Гражданской позиции" видит здесь два подхода: реалистичный - автономию надо создавать, когда Крым будет под юрисдикцией Украины. И психологический, который будет действовать как элемент стимула, чтобы послать сигнал людям, которые вынужденно находятся на аннексированной территории, что у них есть перспектива.

"Я не уверен, что изменения в Конституцию относительно автономии ускорят возврат Крыма, потому что решения принимаются в Кремле, а это не побуждает Путина отдать Крым. На Россию действует только санкционный давление", - добавил Гриценко.