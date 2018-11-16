Выборы2019

Выборы

15:50 16.11.2018

Бойко: Развитие сельской медицины станет приоритетным вопросом, как только в Украине сменится власть

1 мин читать
Бойко: Развитие сельской медицины станет приоритетным вопросом, как только в Украине сменится власть

Сельские амбулатории являются зеркалом всех проблем украинской медицины, поэтому после смены власти вопрос развития сельской медицины станет приоритетным, заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

"Сельские амбулатории являются зеркалом всех проблем украинской медицины. Где на первом месте стоит вопрос дефицита кадров, ведь сегодня в селах не хватает около трети врачей. А, например, в Николаевской области и половины врачей нет для обслуживания людей по нормативам", - сказал оппозиционер под время рабочей поездки в Житомирскую область, сообщает пресс-служба "Опоблока".

Политик отметил, что нынешнее руководство правительства и Министерство здравоохранения совершенно не занимается кадровыми вопросами в сельской местности.

"Сейчас для врачей просто не создано никаких условий. Зарплату они получат в среднем ниже, чем в государстве. Поэтому вопрос номер один - это улучшение материального обеспечения медицинских работников. Второе - это строительство дополнительно 900 амбулаторий, чтобы люди имели возможность лечиться, а не ездить за помощью вдали от дома. И третий вопрос - это техническое оснащение медицинских учреждений ", - отметил Ю.Бойко.

Теги: #бойко #сельская_медицина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Бойко: То, что сегодня происходит с ремонтом дорог – это просто гигантская коррупция и обман

Бойко: Претендентов на единого кандидата от оппозиции несколько

Бойко: Попытка Порошенко пропиариться на церковном вопросе провалилась

Бойко: "Оппозиционная платформа - За життя" будет трансформироваться в политическую партию

Политолог В.Карасев: ''Оппозиционная платформа – За життя'' – это шанс для мелких партий попасть в парламент

Создание "Оппозиционной платформы – За життя" – личная инициатива Бойко, а не решение "Оппоблока" – сопредседатель партии Колесников

"Оппоблок" и "За життя" создали единую платформу

"Оппозиционная платформа - За життя" выдвинет единого кандидата на президентских выборах

Бойко: Мы проголосуем за бюджет тогда, когда остановят коррупцию и уменьшат выплаты силовикам

Бойко: Прямые переговоры между Украиной, Россией и "Л/ДНР" должны начаться как можно быстрее

ПОСЛЕДНЕЕ

Яценюк: В политике почти нет людей, которые понимают, что делать в стране

Гриценко: Крымскотатарская автономия должна быть создана, учитывая интересы коренного народа

Тимошенко: Холод в домах - это следствие решений Порошенко поднять цену на газ

Тимошенко: Жители Смелы до сих пор остаются без тепла, несмотря на обещания президента

Яценюк: Часть плана Путина в 2014 году - расчленить Украину, воспользовавшись хаосом

Ляшко о работе на радио и телевидении: Я еще вас удивлю

Продуктовый пакет от "радикалов": в Черкасской области пенсионеры устроили страшную давку

Гриценко: Сейчас еще не время для президентства Вакарчука

Зеленский о президентском рейтинге: Бороться так бороться

Если пришли холода, надо немедленно включить тепло, а уже потом выяснять, кто виноват - Садовый

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА