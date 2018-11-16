Бойко: Развитие сельской медицины станет приоритетным вопросом, как только в Украине сменится власть

Сельские амбулатории являются зеркалом всех проблем украинской медицины, поэтому после смены власти вопрос развития сельской медицины станет приоритетным, заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

"Сельские амбулатории являются зеркалом всех проблем украинской медицины. Где на первом месте стоит вопрос дефицита кадров, ведь сегодня в селах не хватает около трети врачей. А, например, в Николаевской области и половины врачей нет для обслуживания людей по нормативам", - сказал оппозиционер под время рабочей поездки в Житомирскую область, сообщает пресс-служба "Опоблока".

Политик отметил, что нынешнее руководство правительства и Министерство здравоохранения совершенно не занимается кадровыми вопросами в сельской местности.

"Сейчас для врачей просто не создано никаких условий. Зарплату они получат в среднем ниже, чем в государстве. Поэтому вопрос номер один - это улучшение материального обеспечения медицинских работников. Второе - это строительство дополнительно 900 амбулаторий, чтобы люди имели возможность лечиться, а не ездить за помощью вдали от дома. И третий вопрос - это техническое оснащение медицинских учреждений ", - отметил Ю.Бойко.